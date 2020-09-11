В российских магазинах хотят ввести двойные ценники

На них укажут стоимость за литр и килограмм

Союз потребителей предложил ввести двойные ценники в магазинах.

То есть сначала на ценнике укажут стоимость единицы товара (упаковки), а затем единицы веса или объема – один килограмм или один литр, передает газета "Известия".

По мнению авторов инициативы, это не даст производителям хитрить. Например, сохранять цены прежними, а объем продукта уменьшать. Помимо этого, покупатели смогут сравнить стоимость товара, не прибегая к математическим расчетам.

На данный момент в России ретейлеры сами решают, что им указывать на ценнике: стоимость единицы товара или стоимость единицы веса. Инициатива Союза потребителей о двойных ценниках была отправлена в Минпромторг, который сейчас разрабатывает проект новых правил розничной торговли в рамках "регулярной гильотины".

В свою очередь в Минпромторге заявили, что двойные ценники перегрузят прилавок информацией. А продавцы начнут применять "различные сокращения или изменять шрифт для экономии места".

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