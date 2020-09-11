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Россиянам могут разрешить бесплатно ездить на общественном транспорте

08:26
  • пятница
  • 11 сентября 2020

Но при одном условии

Минтранс допустил, что к 2035 году в России введут бесплатный проезд на общественном транспорте. Это произойдет в том случае, если для автомобилистов сделают платным проезд по большинству дорог. Данный механизм называется "пользователь платит". 
В России вырос спрос на подержанные автомобили

"В том числе [механизм нужен] для стимулирования использования транспорта общего пользования и сокращения пользования личным транспортом в крупных городах", - говорится в обновленном проекте транспортной стратегии, с которым ознакомился РБК

Жителей населенных пунктов предлагается стимулировать ездить на немоторизированных видах транспорта, включая самокаты и велосипеды. В районах массовой застройки Минтранс считает необходимым развивать внеулочный транспорт. Речь идет о метро и легком рельсовом транспорте. 

По данным Минтранса, пока жители России предпочитают ездить на личных авто, а не на общественном транспорте. Автомобилистов становится только больше. В министерстве это объясняют "кардинальным улучшением дорожных условий, особенно в европейской части страны". 

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