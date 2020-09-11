Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение 3-летнего Степы Якушкина

У мальчика редкое и опасное заболевание - моямоя

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita собрал средства на лечение на лечение трехлетнего Степы Якушкина. Его историю мы рассказывали 8 сентября.

У мальчика редкое и опасное заболевание - моямоя. В любой момент оно может привести к серии инсультов, каждый из которых может стать последним. Помочь мальчику согласились доктора из Швейцарии. Они обещают избавить Степу от недуга всего за несколько операций.

Для первого этапа лечения необходимо почти шесть миллионов рублей. Для родителей Степы, простой семьи из подмосковной Коломны, эта сумма неподъемная.

Но собрать нужную сумму помогли вы – зрители канала "ТВ Центр"! Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным к чужой беде и откликнулся. Слова благодарности от родителей маленького Степы:

"Наша семья искренне говорит Вам спасибо за помощь в сборе средств на лечение Степаши. От всего сердца благодарим всех, кто не оставил нас один на один с нашей бедой! Зачастую жизнь бывает несправедлива, и кажется, что все складывается не так, как оно должно быть, особенно, когда болезнь не щадит маленького ребеночка! Тогда ты не знаешь, как справиться с ситуацией, думаешь, что все против тебя. Однако только человеческая поддержка и душевное тепло дают силы и стимул не сдаваться! Мы безмерно признательны за данный нам шанс сохранить здоровье нашего Степаши!".

Подопечных у фонда WorldVita еще много. И они остро нуждаются в нашей помощи. Сделать это очень просто. Достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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