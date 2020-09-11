Названа безопасная доза шоколада

Сладкоежек ждет разочарование

Роспотребнадзор сообщил, что взрослый человек за один прием может съедать не более 50 граммов шоколада. Причем не более двух раз в неделю. В противном случае увеличивается риск ожирения и возникновения сахарного диабета.

В ведомстве напомнили, что в шоколаде много сахара и жира. Поэтому им лучше не злоупотреблять. Однако в умеренных количествах этот продукт полезен: он повышает работоспособность, концентрацию внимания, стимулирует умственную деятельность.

"Антиоксиданты, входящие в шоколад, способствуют замедлению процесса старения, укрепляют иммунитет", - сообщили в Роспотребнадзоре, передает РИА Новости.

Эксперты не рекомендуют давать шоколад детям до трех лет. Для неподготовленного желудка это слишком тяжелый продукт. Детям от пяти-шести лет можно без вреда для здоровья съедать 20 граммов шоколада дважды в неделю.

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