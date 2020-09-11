ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названа безопасная доза шоколада

08:51
  • пятница
  • 11 сентября 2020

Сладкоежек ждет разочарование

Роспотребнадзор сообщил, что взрослый человек за один прием может съедать не более 50 граммов шоколада. Причем не более двух раз в неделю. В противном случае увеличивается риск ожирения и возникновения сахарного диабета.
В Швейцарии прошел дождь из шоколада (фото)

В ведомстве напомнили, что в шоколаде много сахара и жира. Поэтому им лучше не злоупотреблять. Однако в умеренных количествах этот продукт полезен: он повышает работоспособность, концентрацию внимания, стимулирует умственную деятельность. 

"Антиоксиданты, входящие в шоколад, способствуют замедлению процесса старения, укрепляют иммунитет", - сообщили в Роспотребнадзоре, передает РИА Новости

Эксперты не рекомендуют давать шоколад детям до трех лет. Для неподготовленного желудка это слишком тяжелый продукт. Детям от пяти-шести лет можно без вреда для здоровья съедать 20 граммов шоколада дважды в неделю.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Девушка ест шоколад
Девушка ест шоколад
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.