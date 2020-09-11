Японцы порассуждали о радикальных способах возвращения Курил

Япония отказывается мириться с потерей "северных территорий"

Жители Японии в Сети порассуждали об отношениях с Москвой и дальнейшей судьбе Курильских островов в свете отставки премьер-министра Синдзо Абэ и прихода на его место нового главы правительства.

В комментариях к статье, появившейся на сайте Yahoo News Japan, люди высказали свое мнение относительно возможности возвращения "северных территорий" обратно Японии.

Автор статьи высказал точку зрения, что Москва уже продемонстрировала свою политику скрытого давления на будущего японского премьера, если он будет придерживаться политики "сначала решение вопроса о принадлежности южных Курильских островов, потом мирный договор".

Некоторые комментаторы сочли, что территориальный вопрос придется решать радикальным путем. Среди предложенных вариантов были обстрел Москвы и других российских городов ядерными ракетами, экономическое давление, а также сотрудничество с Западом.

"Не хотят возвращать острова — не надо! Никаких переговоров с русскими! Подождем, пока Россия сама не загнется!", "Северные территории" нам ничем, кроме войны, не вернуть. Россию можно будет победить, если ударить ядерными ракетами, ну если не по ее столице, то хотя бы по военным базам", - считают японцы.

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