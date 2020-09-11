Умер ветеран "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов

Ему было 64 года

Игрок "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов скончался в четверг, 10 сентября, в результате инсульта.

"Сегодня не стало Миши Смирнова, моего старого друга и первого капитана в телеклубе. Он был очень добрым и светлым человеком", - написал в Facebook знаток Максим Поташев. Он же назвал причину смерти Смирнова.

Михаил Смирнов играл в "Что? Где? Когда?" с 1988 по 2010 годы. "Михаил провел за столом 18 игр, из которых более половины закончились победой", - говорится на странице клуба во "Вконтакте".

В последние годы Смирнов посещал игры "Что? Где? Когда?" и делился опытом с молодыми знатоками.

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