Бездомный мужчина хотел убить Эминема

Мужчина проник в дом рэпера

Рэпера Эминема пытался убить бездомный, который пробрался в дом музыканта. Инцидент произошел в апреле, однако огласку он получил лишь сейчас, когда офицер полиции представил показания рэпера на заседании суда.

Со слов Эминема, он проснулся и обнаружил незнакомого мужчину возле своей кровати. На вопрос о том, что неизвестный делает в доме музыканта, мужчина ответил, что хочет убить рэпера.

Затем Эминем "сопроводил" незваного гостя к выходу, о том, как это происходило, рэпер умолчал. Прибывшие на вызов сотрудники полиции обнаружили охранника музыканта, который боролся со злоумышленником.

Неизвестным оказался бездомный мужчина по имени Мэтью Хьюз. В дом Эминема он проник через окно, в котором кирпичом разбил стекло. Хьюза заключили под стражу, ему грозит до 20 лет тюрьмы за вторжение и до пяти лет за умышленное уничтожение имущества, передает Detroit Free Press.

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