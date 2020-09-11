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Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса

09:21
  • пятница
  • 11 сентября 2020

Необходима консультация с лечащим врачом

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал заболевания, при которых ставить прививку от COVID-19 категорически нельзя.
Почти 40 тыс. добровольцев протестируют российскую вакцину от коронавируса

Абсолютные противопоказания к вакцинации от коронавируса имеют воспалительные и аутоиммунные заболевания, системные заболевания крови и красная волчанка.

Помимо вышеперечисленного, нельзя ставить прививку тем людям, которые принимают имуннодепрессивные препараты – например, при онкологических заболеваниях.

"Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание", - заявил Жемчугов в интервью "Вечерней Москве".

Иммунолог подчеркнул, что в любом случае разрешение на вакцинацию может выдать только лечащий врач.

В середине августа российский Центр имени Гамалеи зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса под названием "Спутник V". Массовая вакцинация в Москве началась на этой неделе в рамках пострегистрационного исследования вакцины. В целом по России она стартует в середине месяца. По предварительным оценкам, препарат дает иммунитет от коронавируса на два года.

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