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Диетолог рассказала, насколько безопасна пищевая фольга

10:02
  • пятница
  • 11 сентября 2020

В ее использовании есть ограничения

Многие хозяйки часто используют на кухне пищевую фольгу и считают ее если не незаменимым, то весьма полезным изобретением для хранения и готовки продуктов. Но безопасно ли ее использование? Об этом рассказала диетолог Екатерина Бурляева.
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Использование рядом с пищевыми продуктами алюминия, нагретого до высокой температуры, может вызывать опасения у людей, которые следят за своим здоровьем. Врач заявила, что эти страхи абсолютно безосновательны, и фольга не несет вреда.

"Пищевую фольгу покрывают оксидной пленкой, чтобы алюминий, который в ней содержится, не переходил в еду. Это тонкое покрытие, которое внешне человек не отличит. Оксидная пленка защищает саму алюминиевую основу от контакта с пищевыми продуктами. А вот техническая фольга может быть покрыта иначе – герметиком или другими непищевыми веществами. И такую фольгу в процессе приготовления еды использовать нельзя, так как это может навредить организму", - предупредила диетолог.

Однако и с пищевой фольгой стоит быть осторожнее. К примеру, в ней лучше не запекать продукты, которые содержат кислоту – она может разрушить защитную пленку. Врач добавила, что это практически единственное ограничение. В остальных случаях фольгу можно смело использовать, передает Радио Sputnik.

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