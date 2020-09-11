Жена Тарасова резко ответила на критику после провала на ТВ

Отказываться от работы она не собирается

26-летняя модель Анастасия Костенко, которая недавно стала вести передачу о хоккее "Ак Барс Шоу", ответила на критику в свой адрес.

Костенко сказала, что после первого выпуска на нее обрушилась волна хейта. Ее назвали скучной, косноязычной, безграмотной телеведущей.

"Мне все равно на тех, кто проезжается по моей внешности (я никогда не комплексовала), речи (все исправимо и давно в процессе), но я никогда не пойму буллинг к любому человеку, который ничего плохого не делает и никому не вредит", - написала Анастасия Костенко в Instagram.

Больше всего, по словам модели, ее ругали женщины. Она призвала дам не превращаться в базарных баб и мужиков в юбках, а при необходимости - обратиться за помощью к психологам.

Анастасия Костенко гордится тем, что стала частью команды на казанском телевидении, и не собирается бросать работу из-за хейтеров.

Напомним, что с 2018 года Костенко живет в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Они воспитывают двух дочерей. Спортсмен сейчас играет за казанский "Рубин".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"