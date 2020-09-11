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Зеленского осудили за политику хуже, чем у "отмороженного Порошенко"

09:59
  • пятница
  • 11 сентября 2020

То, что он сделал - это преступление

Президент Украины Владимир Зеленский позволил себе то, чего не делал его предшественник Петр Порошенко.

Он отменил проведение местных выборов на некоторых территориях Донецкой и Луганской областей, передает РИА Новости. Этот шаг является преступлением против собственного народа - такое мнение высказал сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Верховной раде Вадим Рабинович.

"Ни отмороженный Порошенко, никто другой не лишал права голоса полмиллиона граждан Украины! Это государственное, конституционное преступление, в котором виноват президент Украины Владимир Зеленский и его офис", - возмутился депутат.

Ранее экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил, что если Зеленский останется на должности президента, то Украина перестанет существовать.

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