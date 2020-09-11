Назван осенний овощ, идеально способствующий похудению

Диетическое питание может быть не только полезным, но и вкусным

Осенью наступает пора тыкв, которые по праву можно считать уникальным диетическим продуктом. Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как можно легко и с пользой избавиться от лишнего веса при помощи тыквы.

Врач убежден, что тыква – это не только сытная и низкокалорийная еда, но еще и вкусная. Благодаря низкому содержанию калорий и волокнистой структуре она быстро утоляет чувство города и положительно сказывается на фигуре. Однако сильно увлекаться этим продуктом не нужно. Монодиета из одной лишь тыквы также не пойдет на пользу, считает эксперт.

"Я не сторонник такой диеты. Она очень плохо переносится, поскольку тыква, как и другие растительные продукты, содержит всякие органические кислоты, которые раздражают желудок и повышают аппетит", - предупредил Гинзбург.

Он добавил, что отсутствие животного белка и злоупотребление растительной пищей может привести к дефициту питания. К тому же, после подобной однокомпонентной диеты лишний вес быстро вернется, передает Радио Sputnik.

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