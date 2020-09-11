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Оперштаб сообщил о 5504 новых случаях COVID-19 за сутки

10:32
  • пятница
  • 11 сентября 2020

Скончались 102 пациента

В России за последние сутки заболели коронавирусом 5 504 человека.

Общее число зарегистрированных случаев инфекции за весь период пандемии достигло 1 051 874, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

За все время умерли от коронавируса 18 365 россиянина (+ 102 за сутки), выздоровели – 868 107 человек (+ 5 734 за сутки).

Тем временем в мире количество заболевших достигло 28 174 590 человек. Умерли 909 672 пациента. Сложная эпидемиологическая ситуация остается в США, Индии и Бразилии.

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