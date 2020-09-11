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МВД: одна из сопровождавших Навального уклонилась от объяснений

10:22
  • пятница
  • 11 сентября 2020

Полиция восстановила хронологию пребывания оппозиционера в Томске

Следователи СУ УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу продолжают доследственную проверку, начавшуюся после госпитализации Алексея Навального.

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Ранее Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа – оппозиционеру стало плохо на борту самолета. Омские врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови, яды обнаружены не были. Затем Навального перевезли в Германию на обследование, где медики якобы обнаружили в организме оппозиционера следы субстанции из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".

В ходе проверки сотрудники полиции смогли восстановить хронологию пребывания оппозиционера и его сопровождающих в Томске и Томской области. Установлено, что Навальный был в гостинице Xander Hotel, ресторане Velvet, на съемной квартире и в "Венской кофейне" в аэропорту. Отмечается, что там он принимал пищу и напитки, в том числе алкогольные.

На данный момент опрошено 5 из 6 человек, сопровождавших Навального в поездке. Марина Певчих, также находившаяся рядом с оппозиционером, 22 августа покинула страну и улетела в Германию, ее местонахождение устанавливается. 

"Марина Певчих, одна из находившихся с Навальным, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений", - говорится в сообщении МВД.

Следователи проводят анализ полученной информации, устанавливается личность лечащего врача Навального в Москве. Также следственное подразделение готовит дополнительный запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы ФРГ. В запрос будет включено ходатайство о возможности присутствия российских следователей и экспертов при проведении немецкими специалистами следственных действий с Навальным, его врачами в Германии и экспертами.

Подробнее о ситуации с Навальным смотрите в видео:

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