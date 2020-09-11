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Сергунина рассказала о развитии в Москве нового направления волонтерства

10:45
  • пятница
  • 11 сентября 2020

НКО нужна помощь добровольцев

Москвичам предложили стать интеллектуальными волонтерами для помощи социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО).

Сегодня к волонтерскому сообществу присоединяются все больше людей, чьи профессиональные навыки могут быть полезны для НКО, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Стать частью волонтерского движения могут программисты, дизайнеры, педагоги, журналисты, психологи, маркетологи и другие специалисты. Их называют интеллектуальными добровольцами или pro bono (в переводе с латыни — во благо) волонтерами.

Стать интеллектуальным волонтером может любой человек, обладающий необходимыми профессиональными компетенциями. Например, веб-дизайнеры могут создать или улучшить сайт некоммерческой организации, юристы - помочь с оформлением документов, журналисты и SMM-менеджеры - с продвижением социального проекта, а психологи и педагоги - работать напрямую с подопечными благотворительных фондов.

Желающих попробовать себя в качестве pro bono волонтера приглашают на консультацию в сеть коворкинг-центров НКО. Их адреса размещены на сайте портала "Душевная Москва".

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