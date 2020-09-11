"Единая Россия" запустила ситуационный центр по контролю за голосованием

Специалисты следят за обстановкой на избирательных участках

В круглосуточном режиме данные из регионов обрабатывают в ситуационном центре партии "Единая Россия" по контролю за голосованием. Он уже приступил к работе.

Специалисты следят за обстановкой на избирательных участках, рассматривают обращения граждан, оперативно реагируют на нарушения в случае их возникновения. Также сотрудники центра занимаются координацией наблюдателей от партии, передает "ТВ Центр". На каждом участке их должно быть минимум двое. Такой подход позволяет обеспечить максимальную легитимность и прозрачность выборов.

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