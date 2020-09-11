В Москве работают 30 цифровых участков для голосования

Это нужно для тех избирателей, которые прописаны в других регионах

В ряде регионов России началось досрочное голосование на выборах разных уровней. Оно будет проходить сегодня и завтра перед Единым днем голосования, который состоится в воскресенье, 13 сентября. Такой формат поможет избежать скопления людей в период пандемии.

В общей сложности выборы пройдут в 83 регионах страны, передает "ТВ Центр". В 18 регионах будут избирать высших должностных лиц. В Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах губернаторов определят депутаты местных законодательных собраний. Представителей региональных парламентов выберут в 11 субъектах. За депутатов Госдумы проголосуют в Татарстане, Пензенской, а также в Курской и Ярославской областях. В последних двух можно будет сделать свой выбор дистанционно через портал "Госуслуг".

В Москве работают 30 цифровых участков - для тех, кто прописан в других регионах. Благодаря механизму "Мобильный избиратель" можно голосовать по месту фактического пребывания. Для граждан, которые по уважительной причине не смогут посетить участки, предусмотрено голосование на дому. За проведением выборов следят более 40 тысяч наблюдателей. Как подчеркнули в Центризбиркоме, на каждом участке, мобильном пункте и других местах для голосования будет обеспечена тайна и прозрачность.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"