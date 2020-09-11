ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мурашко: вакцина "Спутник V" формирует устойчивый иммунитет к COVID-19

11:39
  • пятница
  • 11 сентября 2020

Препарат эффективен и безопасен

Российская вакцина "Спутник V" формирует устойчивый клеточный иммунитет к коронавирусу. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"В целях защиты здоровья населения от новой коронавирусной инфекции и в рамках выполнения международных обязательств, принятых по линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Российской Федерацией были разработаны и зарегистрированы лекарственные препараты, а также первая в мире российская вакцина "Спутник V", которая формирует устойчивый антительный и клеточный иммунитет к возбудителю COVID-19", - сказал министр.

На пострегистрационные испытания препарата записались около 40 тысяч добровольцев из разных регионов нашей страны. Также тестирования пройдут на Ближнем Востоке, в Индии, Мексике и Бразилии. Результаты станут известны в октябре, сообщает "ТВ Центр".

Интерес к российской разработке проявили во всем мире. Уже есть договоренности о поставке полумиллиарда доз. Вакцину создали в научном центре имени Гамалеи. Она стала первой зарегистрированной в мире. Исследования показали: препарат эффективен и безопасен.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.