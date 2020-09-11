Мурашко: вакцина "Спутник V" формирует устойчивый иммунитет к COVID-19

Препарат эффективен и безопасен

Российская вакцина "Спутник V" формирует устойчивый клеточный иммунитет к коронавирусу. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"В целях защиты здоровья населения от новой коронавирусной инфекции и в рамках выполнения международных обязательств, принятых по линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Российской Федерацией были разработаны и зарегистрированы лекарственные препараты, а также первая в мире российская вакцина "Спутник V", которая формирует устойчивый антительный и клеточный иммунитет к возбудителю COVID-19", - сказал министр.

На пострегистрационные испытания препарата записались около 40 тысяч добровольцев из разных регионов нашей страны. Также тестирования пройдут на Ближнем Востоке, в Индии, Мексике и Бразилии. Результаты станут известны в октябре, сообщает "ТВ Центр".

Интерес к российской разработке проявили во всем мире. Уже есть договоренности о поставке полумиллиарда доз. Вакцину создали в научном центре имени Гамалеи. Она стала первой зарегистрированной в мире. Исследования показали: препарат эффективен и безопасен.

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