Обнародованы детали провальной спецоперации США и Украины по задержанию россиян

Стали известны имена всех действующих лиц

Провокацией украинских силовиков под Минском управляли из ЦРУ. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на источники в наших спецслужбах. Речь о деле 33 россиян, задержанных в Белоруссии накануне президентских выборов. Как известно, для СБУ операция закончилась оглушительным провалом. Это поставило Киев в крайне неловкое положение перед заказчиком - Вашингтоном.

То, что за этой провокацией стоят спецслужбы Украины, стало ясно практически сразу после задержания россиян в Минске. Уже тогда было доказано, что авиабилеты для них покупали на территории Незалежной, а фейковые номера телефонов приобретали виртуально из Киева. Однако теперь появились новые, исчерпывающие доказательства причастности ко всему этому Украины: например, именно туда ведут IP-адреса, с использованием которых публиковались объявления о найме сотрудников. Известны и имена всех действующих лиц.

"Найти в Киеве бывшего советника бывшего главы СБУ Василия Грицака Гиорги Лорткипанидзе, и спросить, кто давал указания скрывающимся в Киеве выходцам из Чечни Дениэлю Альберту и Ахмадову Хасмагомеду о переводе денег. Они же расскажут, кто организовывал перевод денег в Минск сыну Геннадия Кумпана, Владиславу. Напомню, что Геннадий Кумпан осуществлял транспортировку наших граждан по территории Белоруссии. Еще можно найти в Одессе сбежавшего в 2018 году из Санкт-Петербурга и находящегося в федеральном розыске Константина Юрьевича Тихомирова и спросить, кто просил, используя его связи в Санкт-Петербурге, перевести деньги старшему группы наших граждан, которые на тот момент уже находились в Белоруссии", - сказал сотрудник компетентного ведомства.

Напомню, 29 июля в санатории под Минском были задержаны 33 россиянина. Они рассказали, что, находясь в России, через интернет получили контракты на охрану нефтяных объектов в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Из-за карантинных мер лететь туда должны были через Белоруссию. То, что к этому причастны спецслужбы Украины и США, говорил еще две недели назад Владимир Путин. Подчеркнув, что россиян, цитирую: "Просто заманили туда, перетащили через границу". Киев потребовал выдать ей задержанных, чем тут же выдал себя. О его причастности говорит сам факт того, что о задержании граждан России в известность сразу же был поставлен посол Украины в Минске. Однако там в ситуации быстро разобрались, и россиян вернули на родину. Как бы ни отпирались киевские спецслужбы, и не пытались, как всегда, обвинить во всём Москву - операция готовилась именно в СБУ, но не только. Не последнюю роль в ее подготовке, как теперь точно известно, сыграло ЦРУ.

"Изначальная цель спецоперации – заманить в ловушку интересующих украинские спецслужбы граждан России. На завершающем этапе с подачи американцев появилась дополнительная более глобальная, стратегическая для США цель - внесение раскола в российско-белорусские отношения. Именно для этого спецслужбы Украины завели группу в Минск и создали условия для ее невылета в Стамбул", - сообщил сотрудник компетентного ведомства.

В Киеве, естественно, все отрицают - кому же хочется признаваться в провале? Отсюда и противоречивые действия и высказывания, а также утечки в СМИ. Накануне перед телекамерами выступил уволенный еще семь месяцев назад экс-глава администрации Владимира Зеленского Андрей Богдан. Он подтвердил, что операцию координировали из-за рубежа.

"Этой операции больше года. Она была суперсекретная и серьезная. Ее разрушил один телефонный звонок. И человек, который совершил этот телефонный звонок, он фактически признался, что он его совершил", - заявил Андрей Богдан, экс-руководитель офиса президента Украины.

Он не называет имени, но намекает - этот человек из самого ближнего круга президента Зеленского. Киевский суд уже обязал СБУ возбудить уголовное дело о госизмене и шпионаже против главы офиса Зеленского Андрея Ермака за передачу секретной информации, которая теперь стала слишком широко известной. Правда - только благодаря своему оглушительному провалу. Между тем, это уже не первая подобная попытка спецслужб Украины выманить интересующих ее людей.

"К примеру, в 2018-2019 годах по такой же схеме – публикация объявлений о наборе для работы в российских ЧВК – временные оперативные группы СБУ на Донбассе размещали такого рода объявления в интернете, о чем органы безопасности ДНР и ЛНР своевременно информировали население. Так что ничего нового", - сказал сотрудник компетентного ведомства.

Однако теперь все увидели, как умеют врать украинские спецслужбы. Власти Незалежной не знают, как восстановить отношения с Белоруссией, которую они откровенно подставили. Да и в ЦРУ наверняка разочарованы громким провалом киевских коллег.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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