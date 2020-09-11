МВД готовит новый запрос в Германию из-за Навального

Предыдущий так и остался без ответа

В российском МВД готовят дополнительный запрос в Германию о сотрудничестве по делу Алексея Навального. Предыдущий так и остался без ответа. В Берлине утверждают, что блогера якобы отравили, но не предоставляют доказательств и не допускают наших специалистов к участию в расследовании. При этом западные страны хором требуют, чтобы Россия подключилась к разбирательству.

Сообщения германской прессы о том, что Навальный вышел из комы и может говорить, мгновенно долетели до российских следователей в Сибири. Они уже по минутам восстановили все, что в тот злополучный день делал известный блогер, с кем встречался и даже что пил.

"Полицейскими восстановлена хронология пребывания Навального и сопровождавших его лиц в городе Томске и Томской области. Установлены маршруты их передвижения, круг общения, а также места проживания и посещения. Среди них гостиница Xander, ресторан "Вельвет", съёмная квартира, где проходила рабочая встреча сторонников Навального, "Венская кофейня" в аэропорту города Томска. Именно в перечисленных местах гражданин Навальный принимал пищу и употреблял напитки. В том числе вино и алкогольный коктейль", - заявил и.о. начальника СУ на транспорте МВД России по СФО Сергей Потапов.

На сегодняшний день опрошены пять из шести граждан, сопровождавших Навального во время поездки. Но одна из его коллег - Марина Певчих - уехала в Германию и от дачи показаний уклонилась. Сегодня оперативники ищут пассажиров самолета, которые летели тем же рейсом, что и Навальный, а также устанавливают личность врача и адрес клиники в Москве, где блогер ранее лечился. Следователи готовят запрос коллегам в ФРГ с ходатайством привлечь к работе российских сыщиков.

"Данный запрос будет включать в себя ходатайство о возможности присутствия следователей органов внутренних дел России, проводящих проверку по данному факту, и российского эксперта - специалиста при проведении немецкими коллегами следственных действий с Навальным врачами-экспертами, в том числе при получении объяснений с возможностью задавать уточняющие и дополнительные вопросы", - сказал Сергей Потапов.

Казалось бы, вот он, реальный шанс, чтобы начать работать совместно, и если не расставить все точки на "и" в расследовании якобы отравления Навального нервно-паралитическим "Новичком", то по крайней мере получить от него хоть какие-то объяснения. Однако реакция немецких политиков ошеломила.

"Федеративная республика не должна раскрывать никакие данные, потому что российские спецслужбы только этого и ждут. Тогда они смогут установить, какие методы анализа применялись. Инцидент произошел на российской земле, должна существовать группа, которая профессионально умеет обращаться с боевым отравляющим веществом "Новичок". Очень похоже, что в этом участвовало правительство", - заявил Родерих Кизеветтер, внешнеполитический эксперт ХДС-ХСС в Бундесвере.

Это главный тезис на Западе. Берлин вообще бросает из стороны в сторону. Бундестаг одновременно требует, чтобы Москва участвовала в расследовании, и тут же закрывает все двери. А главное, никаких собственных материалов, говорящих в пользу применения "Новичка", в ОЗХО до сих пор не передал. Но настоятельно требует верить на слово. Совсем в духе "хайли лайкли".

"…они ставят себя выше закона, ставят себя выше всех, что как бы все равны, но они гораздо более равны, чем все остальные, потому что им нужно верить на слово… Знаете, когда вот Арнольд Шварценеггер (в фильме "Терминатор-2") говорил "trust me" (доверься мне), то гораздо больше шансов довериться ему, чем тем, кто сейчас пробует в Шварценеггера играть уже на мировой сцене", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Если "Новичок" как высокотехнологичный яд запаха не имеет, то "конспирологический детектив" с отравлением блогера, написанный, очевидно, в кабинетах спецслужб и западной бюрократии, дурно пах с самого начала. Как и истории с отравлениями Скрипалей или Литвиненко. Разница только в названии вещества, одно упоминание которого должно наводить ужас на общественность в Европе и США. А вот сценарий тот же.

"Сейчас мы обсуждаем вопрос о том, правильно ли будет ввести санкции, отменит ли Германия проект "Северный поток 2", я надеюсь, они отменят, но Германия должна это сделать сама", - сказал Кей Бейли Хатчисон, постпред США в НАТО.

Это, скорее всего, и есть главная цель спектакля. И уже не суть важно, кто об этом объявит - США или Германия. Главное только одно - любыми средствами вытеснить Россию с газового рынка Европы. И расчистить путь американским углеводородам. Меркель, конечно, против. Но устоять под натиском США, очевидно, уже не может. Равно как и потерять лицо перед немцами. И тут история с Навальным - единственный способ сохранить репутацию канцлера. Пусть даже в ущерб экономическим интересам собственной страны.

Тимур Абдуллаев, Кристина Мамиконян. "ТВ Центр".

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