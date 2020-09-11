"Умная" маска сможет выявлять коронавирус

Новую технологию разработали ученые из Сингапура

В Сингапуре создали устройство, способное фиксировать признаки заражения коронавирусной инфекцией. Разработку можно встроить в любую защитную маску. Система датчиков фиксирует сведения о температуре тела, артериальном давлении, насыщении крови кислородом, а также сердцебиении. Совокупный анализ этих данных позволяет сделать выводы о здоровье человека.

"Мы увидели, что когда пациенты с COVID-19 находились в палатах-изоляторах, медработники должны были входить туда, снимать показатели температуры и показатели насыщения крови кислородом каждые 30 минут или около того… Поэтому мы задались вопросом: можно ли помочь работникам, которые находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом, и снизить риски, с которыми они сталкиваются", - рассказал профессор Ло Сянь Цзюнь.

Сенсоры покрыты полимером, использующимся при изготовлении детских игрушек, он гибкий и водоустойчивый. Также датчики через Bluetooth можно подключить к смартфону, чтобы отправлять информацию на телефон.

Устройство возможно вшить в медицинскую маску – как многоразовую, так и одноразовую. В теории ее потом даже можно будет постирать и использовать повторно. Ученые надеются, что клинические испытания начнутся до конца сентября.

Предполагаемая стоимость медицинского гаджета составит 36,5 долларов, но в случае большого спроса может снизиться до 14,6 долларов, передает Straits Times.

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