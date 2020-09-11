Что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи

Православные вспоминают великого праведника

11 сентября православные россияне отмечают день Усекновения главы Иоанна Предтечи. Это памятный день, который отсылает к трагической смерти ближайшего предшественника Иисуса Христа.

Иоанн Креститель жил аскетом и бичевал людские грехи. В частности, он обвинял царя Ирода Антипу в прелюбодеянии. За это правитель Галилеи бросил проповедника в темницу.

В день своего рождения Ирод устроил пир, на котором танцевала Саломея - дочь Иродиады, ради которой Ирод оставил свою жену. Властителю так понравился соблазнительный танец девушки, что он пообещал выполнить любое ее желание. По совету матери Саломея попросила подарить ей голову Иоанна. Отрубленную голову заключенного принесли ей на блюде.

В народе 11 сентября называют Головосеком. В этот день нельзя работать, веселиться, есть мясные и молочные продукты, а также рыбу.

11 сентября желательно не брать в руки ножи и другие острые предметы, а также подавать на стол блюда круглой формы. Все это, как считается, ассоциируется с гибелью Иоанна Крестителя.

Кроме того, 11 сентября наши предки старались не подходить к водоемам, поскольку верили, будто там активизируется нечистая сила.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"