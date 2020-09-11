Жириновский предложил устроить в Минске парад

Лидер ЛДПР хочет напомнить о дружбе народов

Российский политик Владимир Жириновский предложил организовать на центральных улицах Минска парад, в котором примут участие белорусы и россияне. Жириновский заявил, что смысл его идеи в том, чтобы показать намерение России дружить с Белоруссией, а не проявлять агрессию и вводить войска.

"ЛДПР предлагает провести на центральных улицах Минска парад дружбы и любви с участием 100 тысяч русских патриотов. Мы приедем на поездах рано утром, проведем шикарный фестиваль русско-белорусской дружбы, пообедаем драниками и вечерним поездом уедем домой в Москву", - написал Жириновский в Сети.

По его словам, такое мероприятие напомнит людям о дружбе и взаимопонимании между представителями двух государств.

Протесты в Белоруссии начались после окончания президентских выборов. По данным ЦИК, пост главы государства в шестой раз достался Александру Лукашенко, он победил других кандидатов с большим отрывом. Несогласные с озвученными результатами потребовали повторные выборы, в стране начались массовые протестные акции. В первые дни народные протесты подавлялись силовиками. В ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели нескольких протестующих. При этом официальные данные отличаются от информации, озвученной оппозицией. Ситуация в Белоруссии вызвала беспокойство других стран, свою позицию по этому вопросу высказали в том числе в США и Евросоюзе. Некоторые страны обвиняют Россию во вмешательстве в дела соседней республики.

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