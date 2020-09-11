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"Прости меня за все былое": Решетова объявила о расставании с Тимати

11:16
  • пятница
  • 11 сентября 2020

Они намерены сохранить хорошие отношения ради сына

Рэпер Тимати и модель Анастасия Решетова расстались после шести лет совместной жизни. 
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"Этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе", - написала Решетова в Instagram.

По ее словам, они решили разойтись этим летом. Она заверила, что посторонние люди не стали причиной их расставания. 

"Эти отношения были очень многогранны, наполнены и эмоциональны. Но в этой жизни нет ничего вечного и все имеет свойство заканчиваться. Я изменилась и мои взгляды на жизнь тоже", - сообщила Анастасия Решетова. 

Решетова и Тимати намерены сохранить хорошие отношения, чтобы воспитывать сына Ратмира. 

"Спасибо тебе за то, что ты сделал для меня, за твою Любовь и бесконечную поддержу. За то, что вырастил из дурной 18-летней малышки меня такую, какая я сейчас. Прости меня за все былое. Я обещаю тебе воспитать нашего сына в любви к своему Отцу", - написала модель. 

Слухи о проблемах в отношениях Тимати и Решетовой появились этим летом, когда возлюбленные впервые отдыхали отдельно друг от друга. Решетова вместе с сыном гостила у отца Тимати в Сен-Тропе, а рэпер отдыхал в Греции. 

- Самое печальное в этой ситуации - это Тимати. От двух разных женщин по ребенку и ни с одной не ужился, - пишут в комментариях.  

- 2020-й никого не щадит.

- У Тимати, кажется, это привычка - расходиться, как рождается ребенок. 

- У Тимати такое хобби - сразу после рождения ребенка сбегать?

- Очень жаль, что вы расстаетесь! Вы очень красивая пара была. 

Напомним, что у Тимати есть дочь от модели Алены Шишковой.

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