"Прости меня за все былое": Решетова объявила о расставании с Тимати

Они намерены сохранить хорошие отношения ради сына

Рэпер Тимати и модель Анастасия Решетова расстались после шести лет совместной жизни.

"Этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе", - написала Решетова в Instagram.

По ее словам, они решили разойтись этим летом. Она заверила, что посторонние люди не стали причиной их расставания.

"Эти отношения были очень многогранны, наполнены и эмоциональны. Но в этой жизни нет ничего вечного и все имеет свойство заканчиваться. Я изменилась и мои взгляды на жизнь тоже", - сообщила Анастасия Решетова.

Решетова и Тимати намерены сохранить хорошие отношения, чтобы воспитывать сына Ратмира.

"Спасибо тебе за то, что ты сделал для меня, за твою Любовь и бесконечную поддержу. За то, что вырастил из дурной 18-летней малышки меня такую, какая я сейчас. Прости меня за все былое. Я обещаю тебе воспитать нашего сына в любви к своему Отцу", - написала модель.

Слухи о проблемах в отношениях Тимати и Решетовой появились этим летом, когда возлюбленные впервые отдыхали отдельно друг от друга. Решетова вместе с сыном гостила у отца Тимати в Сен-Тропе, а рэпер отдыхал в Греции.

- Самое печальное в этой ситуации - это Тимати. От двух разных женщин по ребенку и ни с одной не ужился, - пишут в комментариях.

- 2020-й никого не щадит.

- У Тимати, кажется, это привычка - расходиться, как рождается ребенок.

- У Тимати такое хобби - сразу после рождения ребенка сбегать?

- Очень жаль, что вы расстаетесь! Вы очень красивая пара была.

Напомним, что у Тимати есть дочь от модели Алены Шишковой.

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