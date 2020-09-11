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Илон Маск забыл имя своего ребенка

11:30
  • пятница
  • 11 сентября 2020

Предприниматель перепутал его с паролем

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск не сразу вспомнил, как зовут его новорожденного сына и перепутал его имя с паролем.

В Германии во время посещения предприятия Giga Berlin для Tesla журналисты задали Маску вопрос о сыне. Предприниматель не понял вопрос и попросил повторить, пишет "Газета.Ru".

"О, вы имеете в виду моего ребенка <…> у него все отлично", - рассмеялся Маск. Он добавил, что имя сына звучит "как пароль",  

Мальчик родился 4 мая. Изначально его родители – Маск и канадская певица Клэр Буше – нарекли его X Æ A-12, но затем переименовали его X Æ A-Xii, так как по калифорнийским законам в имени не должны присутствовать цифры.

Имя малыша вызвало споры в социальных сетях, поэтому матери пришлось объяснить значение символов. Так, X — неизвестная переменная или скрещенные мечи, Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI (любовь или искусственный интеллект), A-12 — американский самолет-разведчик.

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