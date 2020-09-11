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Брухунова впервые показала видео с Петросяном

12:09
  • пятница
  • 11 сентября 2020

Жена юмориста выступила в роли эксперта моды

Татьяна Брухунова опубликовала интервью, которое четыре года назад взял у нее Евгений Петросян. Тогда они еще не были женаты. Петросян и Брухунова говорили о моде. 
Петросян ищет квартиру для молодой жены в центре Сочи

"Эта давнишняя проба была сделана для того, чтобы прежде всего я поняла - может ли это быть интересно не только мне, но и другим. Справляюсь ли я с этим непростым телевизионным измерением?.. P.S Это не телепередача и даже не пилотный проект", - написала Брухунова, опубликовав 30-минутное видео. 

Во время разговора Петросян называл свою собеседницу Танечкой и обращался к ней на "ты". Он представил ее как стилиста. Судя по видео, юморист немного волновался. Вероятно, из-за того, что взял на себя непривычную роль интервьюера. 

Как известно, молодая жена Петросяна интересуется модой, демонстрирует в Instagram свои наряды и делится советами с подписчиками. 

Интернет-пользователям понравилась беседа Петросяна и Брухуновой. 

- Приятно слушать интеллигентный разговор, грамотную речь, - пишут в комментариях. 

- Конечно, чувствуется волнение, но это даже мило. Прекрасный дуэт у Вас с Е.В, очень теплый, хорошая энергетика. 

- Талантливый Евгений Ваганович. Чудесная собеседница. Дебют на 5+. 

- Спокойный и приятный голос, грамотная речь, без экания и повторов. 

- Татьяна, Вы просто нереальная!

Напомним, слухи о романе Петросяна и его помощницы появились в 2018 году. Тогда начался бракоразводный процесс юмориста с Еленой Степаненко. По данным СМИ, Петросян и Брухунова поженились в 2019 году в Кутузовском ЗАГСе. Супруги не комментируют свои отношения, но уже давно их не скрывают.

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