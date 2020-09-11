Тимошенко вылечилась от COVID-19

Врачи оценивали ее состояние как тяжелое

Глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко вылечилась от коронавирусной инфекции. Последний проведенный тест на COVID-19 в пятницу показал отрицательный результат.

О здоровье украинского политика сообщила пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока, передает УНИАН. "Только что Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен. […] Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе", - заявила Сорока.

О том, что Тимошенко, ее дочь и зять заразились коронавирусом, было сообщено 23 августа. В Сети распространилась информация о том, что политику якобы потребовался аппарат ИВЛ, но эту информацию вскоре опровергли.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 28,2 миллиона человек, 910 тысяч из них скончались.

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