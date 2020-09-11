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Врач: У заболевших сразу гриппом и ковидом шанс выжить значительно меньше

12:10
  • пятница
  • 11 сентября 2020

Обезопасить себя и близких поможет вакцина

Угроза коронавируса сохраняет свою актуальность, но с началом осени к ней прибавилась и вероятность заражения сезонным гриппом. Врачи предупреждают, что при сочетании инфекций возникает повышенная опасность для здоровья.

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Доктор Александр Мясников предупредил, что грипп, в отличие от коронавируса, убивает не только пожилых людей, но и детей. Согласно статистике, свыше 20% заболевших COVID-19 также переболели и гриппом.

"И среди этих людей, конечно, смертность намного выше, потому что главная точка приложения что гриппа, что ковида одна и та же - это легкие", - подчеркнул врач. Он отметил, что обе болезни способны вызывать тяжелые осложнения, обострять сердечно-сосудистые заболевания. "То есть у двух инфекций - абсолютно одинаковые органы-мишени", - подытожил Мясников.

Он напомнил, что наиболее действенным способом профилактики инфекций является вакцинация. И если препарат от коронавируса до сих пор находится в стадии испытаний, то от гриппа уже давно существуют надежные и проверенные вакцины, резюмировал Мясников.

В России масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции началась с первый день осени. Чтобы сделать прививку, нужно предоставить паспорт и письменное согласие. Перед процедурой проводится медосмотр и определяются возможные противопоказания, а после вакцинации врач вручает пациенту сертификат и дает устные рекомендации. После прививки иммунитет к гриппу вырабатывается у человека через 10-15 дней и действует около года.

Узнать место и время работы прививочных пунктов, а также получить другую подробную информацию о вакцинации можно на сайте Департамента здравоохранения Москвы, передает kp.ru ("Комсомольская правда").

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