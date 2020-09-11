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С Татьяной Лазаревой приключился "казус мирового масштаба"

12:36
  • пятница
  • 11 сентября 2020

Артистке грозила испанская тюрьма

Российская актриса Татьяна Лазарева рассказала, как ее едва не задержала полиция на границе Франции и Испании.

Об инциденте она рассказала в своем Instagram, начав пост словами: "Со мной вчера произошел жуткий казус, причем почти международного масштаба".

Лазарева возвращалась из французского города Сен-Жан-Пье-де-Пор в испанскую Памплону. Неожиданно на границе ее остановили пограничники и попросили паспорт. Но оказалось, что актриса взяла с собой другой паспорт, по которому ее в Европе попросту нет.   

"Пограничники онемели от такого ужаса, по-моему <…> Я уж раздумывала, не дать ли мне резко по газам и не уйти в Пиренеи…", - рассказала Лазарева.

Актрисе грозила конфискация автомобиля, испанская тюрьма, а затем экстрадиция в Москву. Но все обошлось. Ситуацию спасла испаноговорящая подруга Лазаревой, до которой ей удалось дозвониться. Она поговорила с пограничниками и объяснила, что "эти русские звезды придурковатые", что "все у них через ****". В результате пограничники вернули Лазаревой паспорт и пропустили.

"После чего я все-таки дала по газам, пока они не передумали, и умчалась по горной извилистой тропе в сторону Памплоны, а они наверняка еще долго смотрели мне вслед и думали: "Эх, бросить что ли все, поехать в Россию и стать звездой", - завершила свой рассказ артистка.

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