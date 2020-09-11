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Тихановская озвучила условия возвращения в Белоруссию

12:52
  • пятница
  • 11 сентября 2020

Она покинула страну после выборов президента

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала условия, при которых она согласна вернуться в республику. Она подчеркнула, что будет оставаться за пределами родной страны до тех пор, пока не почувствует себя в безопасности.
Светлана Тихановская записала обращение к россиянам

"Я очень хочу вернуться домой, я люблю свою страну. Тем не менее, я не чувствую себя в безопасности там, вы видите, что там происходит… Я должна находиться в чужой стране, но как только решу, что я и мои дети будут в безопасности, вернусь в Белоруссию", - сказала Тихановская.

Она отметила, что еще рано говорить о дальнейшем пути развития республики. Для начала страна должна выйти из политического кризиса. При этом Тихановская добавила, что Белоруссии не стоит следовать исключительно за Россией и избегать влияния Запада. По ее словам, граждан республики "слишком долго пугали Европой и НАТО". Она призвала белорусов придерживаться хороших взаимоотношений со всеми странами, передает польское издание Rzeczpospolita.

"Нельзя разрывать отношения ни с Востоком, ни с Западом. А ведь у нас еще есть Юг и Север. Мы хотим жить дружно со всеми. Я уверена, что новый президент Белоруссии установит такие дружеские отношения", - резюмировала Тихановская.

Согласно официальным данным, на президентских выборах 2020 года Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. За Светлану Тихановскую проголосовало 10,1% населения.

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