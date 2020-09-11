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В Сети назвали виновницу расставания Тимати и Решетовой

12:50
  • пятница
  • 11 сентября 2020

Ее захейтили в соцсети

Симона Юнусова, мама рэпера Тимати, столкнулась с наплывом хейтеров. Женщину обвиняют в том, что она разрушила отношения сына с моделью Анастасией Решетовой.
"Прости меня за все былое": Решетова объявила о расставании с Тимати

11 сентября модель объявила о расставании с Тимати после шести лет совместной жизни. Она сказала, что третьи лица не стали причиной их разрыва. "В этой жизни нет ничего вечного и все имеет свойство заканчиваться. Я изменилась и мои взгляды на жизнь тоже", - туманно написала Решетова. 

Теперь поклонники гадают, почему Тимати оставил красавицу с годовалым сыном. По слухам, он уже около месяца живет на съемной квартире. Да и раздельный отдых рэпера с любимой дал повод задуматься о том, насколько крепки их отношения. 

Многие интернет-пользователи считают, что истинной причиной их расставания стала Симона Юнусова, которой якобы никогда не нравилась Решетова. Говорят, она постоянно вмешивалась в жизнь Тимати и Решетовой и пыталась по-своему воспитывать их сына Ратмира, как воспитывает Алису - дочь рэпера от модели Алены Шишковой. 

- Добилась своего, распалась семья, - пишут Симоне Юнусовой в Instagram. 

- Ваши оба внука растут в неполных семьях. Посодействуйте примирению родителей младшего внука. 

- Ну что, Симона, добились своего? Тимур и Анастасия расстались. Рады? 

- Симона, можешь открыть долгожданный шампусик в честь развода Тимати. 

- Поздравляю с очередной разрушенной семьей вашего сына, Симона! Уже выбрали новую женщину Тимуру? Или теперь он вам прислуживать будет? 

- Тимати сделала маминькиным сынком. 

Юнусова закрыла комментарии под последним постом, где она показала видео с Алисой. Девочка говорит на камеру, сколько ей лет, чем она занимается и как зовут ее папу.  

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