В Сети назвали виновницу расставания Тимати и Решетовой

Ее захейтили в соцсети

Симона Юнусова, мама рэпера Тимати, столкнулась с наплывом хейтеров. Женщину обвиняют в том, что она разрушила отношения сына с моделью Анастасией Решетовой.

11 сентября модель объявила о расставании с Тимати после шести лет совместной жизни. Она сказала, что третьи лица не стали причиной их разрыва. "В этой жизни нет ничего вечного и все имеет свойство заканчиваться. Я изменилась и мои взгляды на жизнь тоже", - туманно написала Решетова.

Теперь поклонники гадают, почему Тимати оставил красавицу с годовалым сыном. По слухам, он уже около месяца живет на съемной квартире. Да и раздельный отдых рэпера с любимой дал повод задуматься о том, насколько крепки их отношения.

Многие интернет-пользователи считают, что истинной причиной их расставания стала Симона Юнусова, которой якобы никогда не нравилась Решетова. Говорят, она постоянно вмешивалась в жизнь Тимати и Решетовой и пыталась по-своему воспитывать их сына Ратмира, как воспитывает Алису - дочь рэпера от модели Алены Шишковой.

- Добилась своего, распалась семья, - пишут Симоне Юнусовой в Instagram.

- Ваши оба внука растут в неполных семьях. Посодействуйте примирению родителей младшего внука.

- Ну что, Симона, добились своего? Тимур и Анастасия расстались. Рады?

- Симона, можешь открыть долгожданный шампусик в честь развода Тимати.

- Поздравляю с очередной разрушенной семьей вашего сына, Симона! Уже выбрали новую женщину Тимуру? Или теперь он вам прислуживать будет?

- Тимати сделала маминькиным сынком.

Юнусова закрыла комментарии под последним постом, где она показала видео с Алисой. Девочка говорит на камеру, сколько ей лет, чем она занимается и как зовут ее папу.

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