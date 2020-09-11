Озвучена дата визита Лукашенко в Москву

Белорусский лидер приедет в Россию уже на следующей неделе

В Кремле подтвердили визит Александра Лукашенко в Москву. Президент Белоруссии посетит российскую столицу в понедельник, 14 сентября, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

При этом Песков отметил, что подписание документов и проведение итоговой пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным не планируется, передает Интерфакс.

"Да, визит Лукашенко, действительно, состоится 14 сентября. Будет рабочий визит, у него будет общение с президентом Путиным", - заявил представитель Кремля.

В начале сентября российский премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе визита главы правительства в Минск обсуждались вопросы борьбы с коронавирусом, сотрудничества двух стран, а также геополитическая ситуация.

Подробнее о визите Мишустина в Минск смотрите в репортаже "ТВ Центра":

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"