ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Озвучена дата визита Лукашенко в Москву

13:00
  • пятница
  • 11 сентября 2020

Белорусский лидер приедет в Россию уже на следующей неделе

В Кремле подтвердили визит Александра Лукашенко в Москву. Президент Белоруссии посетит российскую столицу в понедельник, 14 сентября, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Лукашенко: ущерб от погромов в Минске возместят организаторы беспорядков
Лукашенко пригрозил остановить "всякую дрянь" жесткими мерами

При этом Песков отметил, что подписание документов и проведение итоговой пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным не планируется, передает Интерфакс.

"Да, визит Лукашенко, действительно, состоится 14 сентября. Будет рабочий визит, у него будет общение с президентом Путиным", - заявил представитель Кремля.

В начале сентября российский премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе визита главы правительства в Минск обсуждались вопросы борьбы с коронавирусом, сотрудничества двух стран, а также геополитическая ситуация.

Подробнее о визите Мишустина в Минск смотрите в репортаже "ТВ Центра":

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.