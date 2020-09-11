В Кремле отреагировали на рост заболеваемости коронавирусом в регионах

Система здравоохранения России остается в повышенной готовности

В Кремле прокомментировали рост случаев коронавируса в российских регионах в сентябре.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это естественный процесс, так как началась социальная активность: дети пошли в школу, многие вернулись из отпусков и вышли на работу.

Сегодня ситуация с коронавирусом находится под контролем, повторения того, чтобы в начале эпидемии, не будет, передает ТАСС.

"Но, во-первых, это не обвальный рост. Во-вторых, в повышенной ковидной готовности находится вся система здравоохранения страны", - отметил Песков.

По данным оперативного штаба на 11 сентября, в России зафиксированы 5504 новых случаев COVID-19 за сутки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"