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Памфилова призвала активно участвовать в наблюдении за выборами

14:40
  • пятница
  • 11 сентября 2020

Для этого созданы все необходимые условия

Центризбирком призвал кандидатов и представителей партий принять самое активное участие в процессе наблюдения за выборами. Как сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, для этого созданы все необходимые условия.

Тысячи избирательных участков по всей стране оборудованы камерами видеонаблюдения, передает "ТВ Центр". Данные поступают в центры обработки, где их можно проанализировать и сообщить о возможных нарушениях. Единый день голосования впервые проводится в течение трёх дней. Такой формат хорошо зарекомендовал себя на Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию и был одобрен гражданами.

"Исходили из того, чтобы обеспечить полные права наших граждан и в первую очередь, исходя из того, что мы проводим выборы в условиях пандемии и именно - их безопасность и здоровье. Вот это главный приоритет. <…> Большинство поддерживает, и мы пошли навстречу. Мы, как раз мы, Центральная избирательная комиссия, принимаем такое решение, как раз опирались на мнение людей, которые оценили это на Общероссийском голосовании", - заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

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