"Я очень сильно обжегся": Шепелев - о романе с Фриске

Шоумен дал откровенное интервью

Телеведущий Дмитрий Шепелев объяснил, почему он скрывает личную жизнь. Шоумен уже не первый год встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой, однако они почти не показывают совместных фото. Шепелев также не публикует снимки и видео с Платоном - сыном от певицы Жанны Фриске.

По словам Шепелева, известность никогда его не привлекала. Ему не нравится, когда его узнают на улице, или когда незнакомые люди дают ему советы по поводу личной жизни. Он устал от этого еще во время романа с Фриске, которую знала вся страна.

"Когда мы были вместе с Жанной, я очень сильно обжегся на этом, потому что она еще более публичный человек, чем я, еще куда более узнаваемый человек. Я вообще не понимал, во что я вмешиваюсь. Когда я понял, что в нашу личную жизнь лезут все кому не лень, мне от этого стало очень страшно. Я еще тогда для себя понял, что не хочу ни с кем делиться тем, что происходит в моей жизни, в моей постели, в моей квартире, в моей семье, с моей женщиной, с моим ребенком", - сказал Дмитрий Шепелев на YouTube-шоу "Макарена".

В августе папарацци сфотографировали семилетнего сына Фриске и Шепелева. Платон вышел на улицу со своей няней и дочерью Екатерины Тулуповой.

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