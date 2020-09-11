Театр им. Ермоловой откроет сезон премьерой "Пролетая над гнездом кукушки"

В этом году театр отмечает 95-летие

Первой премьерой сезона московского Театра имени Ермоловой станет спектакль "Пролетая над гнездом кукушки". Об этом сегодня рассказали на пресс-конференции.

В этом году театр отмечает 95-летие. К юбилею основательно обновили репертуар. Труппа представит как спектакли экспериментальных жанров, так и постановки по произведениям мировой классики: "Ревизор", "Мастер и Маргарита", "Макбет". Помимо премьер, поклонников театра ждут еще несколько сюрпризов.

"Уже открыта выставка на Никитском бульваре - 32 фотополотна. 16 портретов артистов, 16 сцен из спектаклей. У нас будет премьера в метрополитене - юбилейный поезд, посвященный страницам нашей жизни, спектаклям, спецпроектам, артистам", - рассказал худрук и директор Театра им. Ермоловой Олег Меньшиков.

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