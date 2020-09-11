Сбой движения поездов на МЦД-2 произошел из-за обрыва кабеля

Московская железная дорога принесла извинения пассажирам

Поезда второго маршрута Московских центральных диаметров утром в пятницу некоторое время проезжали станции "Царицыно" и "Покровская" в сторону центра без остановок.

Такое решение железнодорожники приняли после сбоя в движении поездов, который произошёл из-за обрыва кабеля на участке "Красный строитель" - "Царицыно", передает "ТВ Центр".

Помимо МЦД-2 из расписания вышли и пригородные электрички. Сейчас движение возвращается в график.

"Принимаются все необходимые меры, чтобы к вечернему часу пик все электропоезда следовали по расписанию. Московская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства", - заявила Наталья Щевелева, начальник отдела по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций МЖД.

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