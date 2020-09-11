Собянин: в Москве проведена технологическая революция ЖКХ

В столице централизовали оперативные службы и внедрили цифровые технологии управления сетями

Число крупных коммунальных аварий в Москве почти сведено к нулю, хотя всего несколько лет назад они происходили регулярно. Об этом сегодня на своём сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что в городе проведена настоящая технологическая революция ЖКХ.

В Москве централизовали оперативные службы, внедрили цифровые технологии управления сетями. Так, вместо сотен диспетчерских пунктов "Мосводоканала", "МОЭК", "МОСГАЗ" и прочих работает единая диспетчерская служба в режиме онлайн. В случае нештатной ситуации, интеллектуальная система быстро подскажет, где авария, и какой резерв можно задействовать, чтобы даже на короткое время люди не оставались без воды, тепла и света. К примеру, в "Мосгазе" этот процесс занимает 1,5 минуты вместо прежних двух часов.

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