Онлайн-голосование на довыборах муниципальных депутатов в Москве проходит без сбоев

Всего отдать свой голос онлайн решили почти 5 тысяч жителей

Электронное голосование на дополнительных выборах муниципальных депутатов округов Бабушкинского и Марьино стартовало в пятницу. Только за первые два часа уже проголосовали 33% избирателей.

Всего же отдать свой голос онлайн решили почти 5 тысяч жителей, что в три с половиной раза больше, чем в этих же округах год назад, передает "ТВ Центр". Электронное голосование будет длиться до 8 вечера субботы. А вот в воскресенье, 13 сентября, проголосовать можно будет только на участках.

"Сбоев никаких нет и, надеюсь, что наш электронный штаб будет дальше работать в нормальном режиме", - заявил Максим Буре, руководитель мобильной группы реагирования Общественного штаба по наблюдению за довыборами в столице.

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