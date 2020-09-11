ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Онлайн-голосование на довыборах муниципальных депутатов в Москве проходит без сбоев

15:00
  • пятница
  • 11 сентября 2020

Всего отдать свой голос онлайн решили почти 5 тысяч жителей

Электронное голосование на дополнительных выборах муниципальных депутатов округов Бабушкинского и Марьино стартовало в пятницу. Только за первые два часа уже проголосовали 33% избирателей.

Всего же отдать свой голос онлайн решили почти 5 тысяч жителей, что в три с половиной раза больше, чем в этих же округах год назад, передает "ТВ Центр". Электронное голосование будет длиться до 8 вечера субботы. А вот  в воскресенье, 13 сентября, проголосовать можно будет только на участках.

"Сбоев никаких нет и, надеюсь, что наш электронный штаб будет дальше работать в нормальном режиме", - заявил Максим Буре, руководитель мобильной группы реагирования Общественного штаба по наблюдению за довыборами в столице.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Голосование
Голосование
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.