Москвичи примут участие в создании интерактивной карты памятников ВОВ

На Поклонной горе возложили цветы в рамках проекта "Историческая память"

В это воскресенье, 13 сентября, Международный день памяти жертв фашизма. И сегодня, 11 сентября, в рамках проекта "Историческая память в Москве" на Поклонной горе возложили цветы.

Москвичи собрались у мемориала "В борьбе против фашизма мы были вместе", который считается символом единства народов, победивших нацизм, передает "ТВ Центр". Горожане вспоминали своих родных, погибших на фронтах, в концлагерях и в тылу от голода и бомбежек.

"Мы должны сделать все, чтобы этого горя больше не повторилось. Войны этой не повторилось. Помня о прошлом, мы должны сделать все, чтобы жить в мире и согласии", - заявил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

Сейчас создается интерактивная карта всех воинских захоронений и памятников на территории России. Принять участие в акции может каждый москвич. Достаточно сфотографировать мемориал, переписать его координаты и всю доступную информацию передать на сайт "Япомню75.рф".

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