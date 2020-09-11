В Москве определили два маршрута речных трамвайчиков

Они будут работать как общественный транспорт

В Москве появятся речные трамвайчики, которые будут работать как общественный транспорт. В столичной мэрии уже определили два маршрута.

Первый из них пройдет от парка "Фили" до Киевского вокзала, а второй - от Новоданиловской набережной до Печатников с возможностью продления до Патриаршего моста, передает "ТВ Центр". В планах модернизация и строительство новых причалов, благоустройство набережных и даже изменение локации остановок наземного транспорта для удобной пересадки.

"Речной транспорт будет работать круглый год. В нем будут действовать карта "Тройка", транспорт будет следовать регулярно с интервалом, 4-10 минут. Какими будут суда, мы определим вместе с москвичами и экспертами. В ближайшее время мы запустим краудсорсинговый проект", - рассказала руководитель проектов по развитию новой мобильности Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Ольга Мальцева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"