В ходе реновации возведут свыше 400 объектов социальной инфраструктуры

Реновация - это не только квартиры улучшенной планировки

Почти миллион москвичей до 2032 года получат новые квартиры по программе реновации. После пандемии по всему городу возобновилось строительство. Часть объектов уже сданы и скоро туда въедут новоселы. Но программа не ограничивается возведением жилых домов.

Пандемия в Москве лишь притормозила ход реализации программы реновации. Сейчас все стройки возобновлены и идут в еще более активном темпе.

"Стандарты качества, конечно же, не зависят от этапов реализации. Мы продолжаем строить дома улучшенной планировки, с улучшенной отделкой, с улучшенными стандартами благоустройства", - заявил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Татьяна Николаевна готовит обед на маленькой кухне в старой хрущевке на улице Шумилова. В этой квартире она прожила почти 60 лет. Сейчас здесь ютятся три семьи - пенсионерка, ее дети и внуки. Совсем скоро семья переедет в просторную квартиру по программе реновации. От старой хрущевки до нового дома Татьяны Луниной - всего каких-то двести метров.

- Вид вообще просто шикарный. На старости лет хоть Москву увижу!

Светлые комнаты и коридор, свежий ремонт и лоджии с панорамным остеклением. Но главное - просторная кухня. Здесь за общим столом теперь может собраться вся семья.

- Кушать будем здесь. Не каждый в своей комнате. Здесь уже можем себе позволить.

В программе реновации - более пяти тысяч домов. Новое жилье получат почти миллион москвичей. Однако реновация - это не только квартиры улучшенной планировки, но и новая инфраструктура.

"В ходе реализации программы реновации мы планируем построить около 400 объектов социальной инфраструктуры, спорта, культуры. В рамках реализации мы строим большие общественные пространства, которыми могут пользоваться все жители близлежащих домов", - сказал Загрутдинов.

Старую пятиэтажку на улице Шумилова скоро снесут. А на ее месте построят новый дом для второй волны переселения.

Юлия Степина, Юрий Тимошин, "ТВ Центр".

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