Стало известно, как Ефремов вел себя в СИЗО

Актер не требовал к себе особого отношения

Сотрудники СИЗО-5 и сокамерники Михаила Ефремова рассказали о поведении артиста. По их словам, жалоб в его адрес нет, знаменитый актер не ведет себя вызывающим образом. Об этом сообщила член московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

"Пока к нему не было претензий ни у сотрудников, ни у сокамерников. Он не был снобом, он не вел себя как-то вызывающе, не требовал к себе особого внимания, это важно", - сказала она.

Меркачева подчеркнула, что в апелляции актер должен четко обозначить свою позицию, передает Первый канал. При этом общество ждет от него раскаяния. Правозащитница считает, что в случае покаяния актер сможет надеяться на снижение срока и перевод из колонии общего режима в колонию-поселение.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов стал участником ДТП на Садовом кольце, в результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице спустя несколько часов. Ефремов признал себя виновником ДТП, суд приговорил Ефремова к 8 годам в колонии общего режима, штрафу в 800 тысяч рублей и лишению водительских прав на 3 года после освобождения.

Подробнее о деле Ефремова смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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