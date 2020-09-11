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Явка на онлайн-голосование на выборах в Москве к полудню составила 48%

13:45
  • пятница
  • 11 сентября 2020

Москвичи выбирают депутатов в районах Бабушкинский и Марьино

По состоянию на 12:00 мск явка на онлайн-голосование на муниципальных выборах в Москве составила 48,14%.

Такую информацию привели в общественном штабе по контролю и наблюдению за дополнительными выборами муниципальных депутатов в районах Бабушкинский и Марьино.

В каждом округе выберут двух депутатов. Для участия в выборах нужна постоянная регистрация на территории избирательного округа №1 в Марьино или избирательного округа №1 в Бабушкинском районе.

Дистанционное электронное голосование будет проходить 11-12 сентября с 8:00 до 20:00. 13 сентября москвичи смогут проголосовать очно на участке. С собой необходимо взять паспорт.

Также можно проголосовать дома, если нет возможности прийти на участок по состоянию здоровья. 13 сентября сотрудники избирательной комиссии и наблюдатели придут к вам с переносным ящиком для голосования и бюллетенем. Для этого нужно до 14:00 13 сентября оставить заявление в участковой избирательной комиссии. Это могут сделать родственники, друзья или соседи, лично приходить не обязательно.

Все участники голосования смогут присоединиться к проекту "Миллион призов". 12 и 14 сентября методом случайного отбора выберут победителей, которые получат SMS с результатами розыгрыша.

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