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Доктор Мясников рассказал о необычном эффекте вакцины от коронавируса

14:10
  • пятница
  • 11 сентября 2020

Врач сделал прививку от COVID-19

Александр Мясников на себе опробовал отечественную вакцину от коронавируса "Спутник V" и рассказал подписчикам об ощущениях. По словам врача, у него не проявились побочные эффекты.

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Производители препарата предупреждают, что после вакцинации возможны озноб, тошнота, головная боль, аллергические реакции, повышение температуры и снижение аппетита. Врач отметил, что хорошо перенес прививку, и аппетит нисколько не уменьшился.

"Вот свидетельствую — ничего этого у меня лично нет. Особенно "снижения аппетита"! Если бы! Мне даже кажется, что совсем наоборот!" - заявил Мясников в своем Telegram-канале.

В России масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции началась с первый день осени. Чтобы сделать прививку, нужно предоставить паспорт и письменное согласие. Перед процедурой проводится медосмотр и определяются возможные противопоказания, а после вакцинации врач вручает пациенту сертификат и дает устные рекомендации. После прививки иммунитет к гриппу вырабатывается у человека через 10-15 дней и действует около года.

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