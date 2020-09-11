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Муцениеце пошутила о расставании Тимати и Решетовой

14:09
  • пятница
  • 11 сентября 2020

Она уже через это прошла

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце, которая недавно развелась с актером Павлом Прилучным, прокомментировала расставание рэпера Тимати с моделью Анастасией Решетовой.
"Прости меня за все былое": Решетова объявила о расставании с Тимати

Муцениеце обсудила эту новость с актрисой Ириной Безрядновой. Они ехали в машине и перешучивались.

"Тимати и Решетова - это была последняя капля в океане, - заявила Муцениеце на видео в Instagram. - Если сейчас так много расставаний, представляете, сколько будет свадеб?" 

Безряднова сказала, что она уже подыскивает себе платье. "Невесты?" - уточнила Муцениеце. В итоге подруги решили, что они будут ходить по звездным свадьбам со своей табуреткой (ведь они незваные гости) и вкусно есть. 

11 сентября Анастасия Решетова объявила о расставании с Тимати после шести лет совместной жизни. "Я изменилась и мои взгляды на жизнь тоже", - туманно написала модель. В Сети считают, что главной причиной их разрыва стала мама рэпера, которая якобы лезла в их дела. 

Напомним, Прилучный и Муцениеце развелись в июне. Вскоре после этого стало известно о романе Прилучного со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.

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