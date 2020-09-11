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Вокруг "Ямы" на Хохловской площади установили заграждения

15:13
  • пятница
  • 11 сентября 2020

Ранее жители домов жаловались на шумные вечеринки, которые проходили в амфитеатре

Вокруг "Ямы " - амфитеатра на Хохловской площади - устанавливают стеклянное ограждение. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Высота конструкции, которая располагается по всему периметру открытого пространства, чуть больше метра. Это ровные полоски из закалённого стекла, которые надёжно монтируются в металлические профили. В планах - установка ещё и стеклянных ворот.

Общественное пространство "Яма" задумывалось как культурная площадка, но быстро стало популярным у молодежи, которые часто устраивали там шумные вечеринки. Что, безусловно, вызывало  возмущение местных жителей. Вероятно, поэтому амфитеатр и решено было оградить.

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Установка ограждения
Установка ограждения
Амфитеатр на Хохловской площади
Амфитеатр на Хохловской площади
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