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Столичные театры приготовили множество громких премьер

15:14
  • пятница
  • 11 сентября 2020

Что нельзя пропустить?

Москва собирает урожай осенних премьер. В Большом сезон открывают 4 одноактных балета. И сразу - спектакль мирового масштаба. А в Табакерке -  захватывающий детектив по мотивам Агаты Кристи. А, быть может, поклонники театра захотят вспомнить великого русского актера Иннокентия Смоктуновского?  Что нельзя пропустить в эти выходные?

В пятницу вечером в Большом начнутся поиски сюжета. На главной сцене страны – внеплановая премьера четырёх одноактных балетов, сочинённых в разных уголках планеты – в Пуэрто-Рико, Италии, Болгарии и Франции. И созданных в период вынужденной изоляции. Руководство балетной труппы таким способом старалось придать артистам силу. Получилось блестяще.

На этом спектакле в театре Олега Табакова в зрительном зале не просто тихо. Некоторые даже перестают дышать. Настолько сильным, ярким и непредсказуемым  получилось прочтение Владимиром Машковым знаменитой пьесы Агаты Кристи. Да, вместо десяти негритят - десять индейцев. И финал многих удивит. Это же искусство. С большой буквы.

К счастью, эта встреча с талантливой драматургией и выдающимся исполнением сегодня далеко не единственная, передает "ТВ Центр". Театр "Et Cetera" открывает сезон премьерой спектакля с очень актуальным названием – "Быть!". Это история о нас, о войне и о гении – Иннокентии Смоктуновском.

Для всей труппы эта премьера - большое событие. И потому, что выдержали месяцы безвременья, и потому что дождались встречи со зрителями, и потому что не подвели Александра Калягина. Дали ему слово – выпустить честный спектакль – и сдержали. Судя по настроению художественного руководителя – не подвели.

Одного героя – по имени Иннокентий Смоктуновский, прошедшего войну, побывавшего в плену – в спектакле нет. Есть его военные дневники. И образ,  сотканный  из многоголосья. А как иначе подступиться к гению? Актёры волнуются.

Семью на сцене представляет внучка Смоктуновского - Анастасия. Из её уст имя любимого дедушки – Кеша -  звучит по-особому тепло. "В этом году дедушке исполнилось бы 95 лет, поэтому для меня очень важно, что именно в этом году эта премьера состоится", - рассказала Анастасия Смоктуновская.

Памяти еще одного гения посвящена выставка в центре фотографии братьев Люмьер. К 110-летию Главного архитектурного фотографа столицы Наума Грановского кураторы решили показать не только его классические работы, давно известные всему миру. Но и обнаруженные совсем недавно.

"Это те самые непоказанные кадры советского модернизма, которые не знакомы современной аудитории", - рассказала куратор выставки Александра Анисимова.

Увидеть красоту Москвы в цвете можно в Аптекарском огороде. Там распустил свои яркие объятия фестиваль цветов. Георгины, астры, гортензии, море хризантем и тыквы-великаны. Как ни крути, они ведь тоже "Краски осени".

Ольга Стрельцова, Елена Шмелёва, Юрий Тимошин, "ТВ Центр".

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