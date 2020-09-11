Песков объяснил, почему не возбуждено уголовное дело по Навальному

Это юридический нонсенс

Невозможно открыть уголовное дело об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального в России на основании выводов немецких врачей.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, власти Германии тоже не стали бы этого делать в аналогичной ситуации.

"Так же, как и в ФРГ, наверное, невозможно возбудить уголовное дело на основе анализов, которые взяли в нашем военном госпитале. Это невозможно, это юридический нонсенс", - сообщил спикер Кремля (цитата по РИА Новости).

Песков не исключил, что Россия направит в Германию дополнительные запросы по ситуации с Навальным. При этом представитель Кремля подчеркнул, что никакая зарубежная страна не имеет права указывать, какие следственные процедуры следует проводить с предполагаемым отравлением.

"Наши органы расследуют это происшествие. И нам не нравится, когда другие страны диктуют нам, какие юридические процедуры, в какой момент и на основании чего нам начинать", - подчеркнул Песков.

Алексея Навального госпитализировали в Омске 20 августа, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи выявили у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Однако позже в берлинской клинике, куда перевезли Навального, заявили, что пациента якобы отравили боевым веществом "Новичок".

Накануне немецкие СМИ написали, что политик вышел из комы, может говорить и даже помнит, что было с ним до потери сознания в самолете.

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