Путин поручил защитить россиян от техногенных катастроф

Президент проанализирует нормативную базу по промышленной безопасности вместе с членами Совбеза

В России необходимо провести анализ нормативной базы по промышленной безопасности для предотвращения техногенных катастроф. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Совета безопасности, которое провёл по видеосвязи из Ново-Огарёва.

По словам президента, современный этап развития нашей страны характеризуется реализацией крупных национальных проектов. Они связаны с созданием высокотехнологичных объектов в энергетике и ЖКХ, на транспорте и в других сферах. К техногенным авариям и ЧС ведёт невыполнение требований технической, промышленной безопасности. Как отметил Владимир Путин, задача государства в том, чтобы защитить россиян от подобных проявлений, передает "ТВ Центр".

"Мы с вами сегодня проанализируем нормативную базу, на основе которой осуществляется эта работа на всех уровнях – и на федеральном, и на региональном, и на муниципальном. На основе этого анализа сделаем вывод и должны предложить такие правила работы в этой сфере, чтобы минимизировать возникающие риски техногенного характера. В результате нашей сегодняшней работы должно быть принято решение, которое будет положено в основу нашей дальнейшей работы на этом важнейшем направлении", - заявил Путин.

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